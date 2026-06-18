В Красноярске создают новое городское пространство на улице Копылова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава города Сергей Верещагин поручил ускорить работы по обновлению пешеходной зоны на улице Копылова. Задачу заказчику и подрядчику поставили во время рабочего выезда «Районный маршрут» в Железнодорожном районе.
Благоустройство улицы Копылова проходит в рамках подготовки города к 400-летию. Работы ведутся на участке протяженностью 1,5 км. Сейчас специалисты формируют новое пешеходное покрытие и велодорожку, обустраивают освещение с подземной прокладкой кабелей.
В планах — озеленение, установка уличной мебели и обновление двух небольших скверов вдоль улицы. Завершение работ по контракту запланировано на сентябрь, однако по поручению главы города будет рассмотрена возможность сократить сроки.
Также на Копылова продолжается ремонт фонтана. После серьезного износа специалисты обновят чашу, облицовку и насосное оборудование. Работы планируют завершить в этом году.
В рамках выезда глава города также проверил реконструкцию переулка Боготольского. Там расширяют проезжую часть до 3−4 полос, появятся тротуары, светофоры, освещение и остановочные пункты. Открыть дорогу должны в следующем году, сообщает мэрия.
Еще одной точкой маршрута стал сквер на улице Ломоносова. Его благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В новом пространстве появятся зоны отдыха, детская площадка, место для выгула собак, освещение, видеонаблюдение и элементы доступной среды для маломобильных жителей.
«Отдельно несколько точек маршрута были связаны с решениями вопросов, поступивших от красноярцев на открытой встрече в районе. Сделали дорожку к коррекционной школе на улице Технической. По просьбам жителей усилили освещение на бульваре по ул. Менжинского, там добавили фонарей и поставили две новые опоры. Около дома № 108 на улице Бограда навели порядок на прилегающей территории, но ещё остались некоторые моменты, в том числе по размещению площадки ТКО, постараемся здесь помочь. Отработку остальных вопросов держу на контроле», — отметил мэр Сергей Верещагин.