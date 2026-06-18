В Красноярске создают новое городское пространство на улице Копылова

«Отдельно несколько точек маршрута были связаны с решениями вопросов, поступивших от красноярцев на открытой встрече в районе. Сделали дорожку к коррекционной школе на улице Технической. По просьбам жителей усилили освещение на бульваре по ул. Менжинского, там добавили фонарей и поставили две новые опоры. Около дома № 108 на улице Бограда навели порядок на прилегающей территории, но ещё остались некоторые моменты, в том числе по размещению площадки ТКО, постараемся здесь помочь. Отработку остальных вопросов держу на контроле», — отметил мэр Сергей Верещагин.​​