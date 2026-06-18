Владислав Атмахов предложил компенсировать нижегородцам траты на ремонт дорог

Жителям Нижегородской области хотят компенсировать траты на самостоятельный ремонт дорог. С этой идеей выступил координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов.
В 2026 году в Нижегородской области планируют отремонтировать 600 километров дорог. Из бюджета на это выделят 21 млрд рублей. Всего же в Нижегородской области насчитывается 13 тысяч километров дорог. Однако в нормативном состоянии находится только 30% из них.
Зачастую нижегородцы вынуждены не только самостоятельно проводить ремонт дорог, что является нарушением закона, но еще и платить за это не маленькие деньги.
В связи с этим партия предложила, во-первых, разрешить нижегородцам самостоятельно ремонтировать дороги, а во-вторых, ввести компенсации за это.
— Принятие этих мер даст людям реальную мотивацию заботиться о своём дворе и городе, снизит аварийность на трассах и сэкономит время и нервы граждан, избавив их от бесконечных судебных разбирательств, — сказал Владислав Атмахов.
Ранее сообщалось о том, что Владислав Атмахов провел совещание о ситуации с бесхозным гидротехническим сооружением на реке Санда.