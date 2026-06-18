Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владислав Атмахов предложил компенсировать нижегородцам траты на ремонт дорог

Жителям региона могут разрешить самостоятельно ремонтировать автодороги.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Нижегородской области хотят компенсировать траты на самостоятельный ремонт дорог. С этой идеей выступил координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов.

В 2026 году в Нижегородской области планируют отремонтировать 600 километров дорог. Из бюджета на это выделят 21 млрд рублей. Всего же в Нижегородской области насчитывается 13 тысяч километров дорог. Однако в нормативном состоянии находится только 30% из них.

Зачастую нижегородцы вынуждены не только самостоятельно проводить ремонт дорог, что является нарушением закона, но еще и платить за это не маленькие деньги.

В связи с этим партия предложила, во-первых, разрешить нижегородцам самостоятельно ремонтировать дороги, а во-вторых, ввести компенсации за это.

— Принятие этих мер даст людям реальную мотивацию заботиться о своём дворе и городе, снизит аварийность на трассах и сэкономит время и нервы граждан, избавив их от бесконечных судебных разбирательств, — сказал Владислав Атмахов.

Ранее сообщалось о том, что Владислав Атмахов провел совещание о ситуации с бесхозным гидротехническим сооружением на реке Санда.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше