Владислав Атмахов предложил компенсировать нижегородцам траты на ремонт дорог

В 2026 году в Нижегородской области планируют отремонтировать 600 километров дорог. Из бюджета на это выделят 21 млрд рублей. Всего же в Нижегородской области насчитывается 13 тысяч километров дорог. Однако в нормативном состоянии находится только 30% из них.