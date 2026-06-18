В Красноярске отметят киргизский праздник Жайлоо

Гостям обещают презентацию и дегустацию традиционных блюд и напитков. Также в программе концерт творческих коллективов, красочные национальные танцы и музыкальные номера, разнообразные мастер-классы, выставка-ярмарка. Кроме того, любой желающий сможет испытать удачу и силу в игре «Аркан тартыш» (перетягивание каната) и в борьбе на поясах «корэш».