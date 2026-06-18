В Красноярске отметят киргизский праздник Жайлоо

21 июня жителей и гостей Красноярска приглашают на национальный праздник кочевых народов — Жайлоо. Название переводится с киргизского языка как «летнее пастбище» и связано с традиционным видом деятельности — животноводством.
Как рассказали в мэрии, мероприятие пройдет на острове Татышев (восточная сторона) с 12:00 до 18:00, вход свободный.
Гостям обещают презентацию и дегустацию традиционных блюд и напитков. Также в программе концерт творческих коллективов, красочные национальные танцы и музыкальные номера, разнообразные мастер-классы, выставка-ярмарка. Кроме того, любой желающий сможет испытать удачу и силу в игре «Аркан тартыш» (перетягивание каната) и в борьбе на поясах «корэш».
«Горожане смогут поближе познакомиться с самобытной культурой и богатыми традициями кыргызского народа в красочной этнозоне. Там будут представлены колоритные элементы национального быта, атмосферные тематические фотозоны и уникальные предметы национальной культуры», — рассказали в мэрии.
Напомним, а 20 июня красноярцев приглашают на Сабантуй — татаро-башкирский национальный праздник труда, посвященный окончанию весенних полевых работ.
Оба мероприятия проходят в рамках муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в Красноярске», цель которой — укрепление межнационального согласия жителей.
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