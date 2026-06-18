Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: когда ЕС и Украина смогут выпускать ракеты Patriot

Запуск заводов по производству ракет для систем Patriot на территории Украины и стран Евросоюза займет не один год. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил доктор военных наук, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. Эксперт подчеркнул, что ни у Киева, ни у европейских стран сейчас нет технологической базы для выпуска компонентов к американским боеприпасам.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Строительство таких предприятий [как заводы ракет Patriot] требует достаточно много времени. На территории Украины или Европы должны производиться все комплектующие. Такой возможности нет. Скорее всего, речь идет о заводах, на которых будут заниматься сборкой ракет из машинокомплектов», — отметил собеседник NEWS.ru.

Сивков пояснил, что ракеты Patriot — это не беспилотники, которые можно собрать «в подворотне». Речь идет о крайне сложных системах, которые требуют высокой культуры производства и серьезной инфраструктуры. По оценкам специалиста, на организацию выпуска уйдет несколько лет. «То есть это произойдет не сейчас и не завтра утром», — добавил он.

Ранее появилась информация о том, что администрация США прорабатывает вопрос организации лицензионного выпуска вооружений, в том числе ракет для ПВО, на европейской территории и в Украине. Американский президент Дональд Трамп уже выразил готовность рассмотреть данную инициативу.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше