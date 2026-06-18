Эксперт: когда ЕС и Украина смогут выпускать ракеты Patriot

«Строительство таких предприятий [как заводы ракет Patriot] требует достаточно много времени. На территории Украины или Европы должны производиться все комплектующие. Такой возможности нет. Скорее всего, речь идет о заводах, на которых будут заниматься сборкой ракет из машинокомплектов», — отметил собеседник NEWS.ru.
Сивков пояснил, что ракеты Patriot — это не беспилотники, которые можно собрать «в подворотне». Речь идет о крайне сложных системах, которые требуют высокой культуры производства и серьезной инфраструктуры. По оценкам специалиста, на организацию выпуска уйдет несколько лет. «То есть это произойдет не сейчас и не завтра утром», — добавил он.
Ранее появилась информация о том, что администрация США прорабатывает вопрос организации лицензионного выпуска вооружений, в том числе ракет для ПВО, на европейской территории и в Украине. Американский президент Дональд Трамп уже выразил готовность рассмотреть данную инициативу.