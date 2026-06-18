Эксперт: когда ЕС и Украина смогут выпускать ракеты Patriot

Запуск заводов по производству ракет для систем Patriot на территории Украины и стран Евросоюза займет не один год. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил доктор военных наук, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков. Эксперт подчеркнул, что ни у Киева, ни у европейских стран сейчас нет технологической базы для выпуска компонентов к американским боеприпасам.