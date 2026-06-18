В Калининграде у одного причала впервые встанут три легендарных парусника

27 и 28 июня в Калининградском морском рыбном порту пройдет фестиваль «Открытое море». Впервые за долгое время у одного причала соберутся сразу три гиганта: фрегат «Мир», а также барки «Крузенштерн» и «Седов», сообщает aif.ru.
Фестиваль развернется в рыбном порту с 10:00 до 18:00 в субботу и воскресенье. В прошлом году его посетили 11,5 тысячи человек. Организатором выступает некоммерческая организация «Открытое море». Руководитель АНО Александр Алымов назвал событие уникальным: такой шанс за раз посетить сразу три парусника выпадает нечасто.
«Крузенштерн» в этом году отмечает столетний юбилей, «Седову» — 105 лет. Кроме того, фестиваль приурочен к 150-летию Университета морского и речного флота и 80-летию Калининградской области. Окончательное подтверждение участия судов зависит от погоды и графиков, уточнили организаторы.
На территории порта развернутся шатры, где гостей научат вязать морские узлы, объяснят азбуку Морзе, проведут мастер-классы по рисованию и росписи футболок в технике тай-дай. Проект «Каюта № 8» представит передвижную коллекцию морских приборов, инструментов и предметов быта прошлых лет. Некоторые экспонаты можно будет приобрести.
Вход на территорию порта и на палубы судов — бесплатный, но требуется обязательная регистрация на сайте с получением QR-кода. При себе необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность: паспорт, загранпаспорт или военный билет. Александр Алымов отметил, что без оригинала документа и QR-кода проход невозможен — это требование законодательства, а не прихоть организаторов. Алкоголь на территорию порта проносить запрещено.