В Калининграде у одного причала впервые встанут три легендарных парусника

Вход на территорию порта и на палубы судов — бесплатный, но требуется обязательная регистрация на сайте с получением QR-кода. При себе необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность: паспорт, загранпаспорт или военный билет. Александр Алымов отметил, что без оригинала документа и QR-кода проход невозможен — это требование законодательства, а не прихоть организаторов. Алкоголь на территорию порта проносить запрещено.