В центре Воронежа может появиться акватермальный комплекс

«Ждем реализации всех заявленных решений на практике. Городу нужен такой комплекс. Ваш проект проработан именно с учетом концепции всей нашей набережной. Надеемся, что все процедурные вопросы решатся максимально оперативно, и вы сможете приступить к реализации уже на участке», — сказал глава региона.