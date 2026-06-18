В центре Воронежа может появиться акватермальный комплекс

Всесезонный акватермальный комплекс может появиться в центре Воронежа. 17 июня инвестиционный проект АО «Боше Термы» был представлен губернатору Александру Гусеву. На обсуждении присутствовали первый заместитель председателя Правительства Воронежской области Данил Кустов и вице-премьер Константин Кузнецов.
Бассейны и термальная зона.
Современный всесезонный акватермальный комплекс площадью около 10 тысяч квадратных метров планируют разместить на Петровской набережной. В состав объекта войдут крытые и открытые бассейны, термальная зона, пространства для оздоровительных процедур, семейного отдыха и рекреации. С особым вниманием подойдут к вопросу круглогодичного использования комплекса и его интеграции в архитектурный облик набережной.
Как подчеркнул председатель Совета директоров АО «Боше» Игорь Барщук, при создании концепции специалисты ориентировались на лучшие мировые практики организации курортной и оздоровительной инфраструктуры.
Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 1,7 млрд рублей. Строительство займет около 2,5 лет. В комплексе откроют 200 рабочих мест со средней заработной платой порядка 90 тысяч рублей.
«Городу нужен такой комплекс».
Александр Гусев отметил важность сохранения высокого качества реализации проекта и соответствия итогового объекта представленным архитектурным решениям. Также губернатор обратил внимание на необходимость детальной проработки вопросов инженерного обеспечения территории.
«Ждем реализации всех заявленных решений на практике. Городу нужен такой комплекс. Ваш проект проработан именно с учетом концепции всей нашей набережной. Надеемся, что все процедурные вопросы решатся максимально оперативно, и вы сможете приступить к реализации уже на участке», — сказал глава региона.
В ходе встречи также обсуждались вопросы подключения к инженерным сетям и шаги по оформлению земельно-имущественной документации.
Губернатор поддержал дальнейшую проработку проекта и дал поручение посчитать технические возможности площадки, а также завершить подготовку документов для рассмотрения вопроса поддержки представленного проекта на заседании областной комиссии по инвестиционным проектам.
Руководство компании подтвердило готовность оперативно приступить к дальнейшим этапам реализации проекта после завершения всех необходимых процедур согласования.