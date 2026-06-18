В Крыму 30 студентов получили специальность повара для работы летом

Профессиональное обучение Российских студенческих отрядов по направлению повар 3-го разряда завершилось в Романовском колледже индустрии гостеприимства при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Специальность получили 30 студентов, сообщили в учебном заведении.
В ходе учебы студенты изучали различные аспекты кулинарного искусства, включая техники приготовления блюд, знание о продуктах питания, соблюдение санитарных норм и стандартов безопасности на кухне. Так как в этой профессии особенно ценится практика, особое внимание уделялось мастер-классам. Кроме того, занятия включали работу с кухнями разных стран мира, что поможет выпускникам оставаться конкурентоспособными на современном рынке труда.
«Профессиональное обучение Российских студенческих отрядов — это не просто обучение, а ключ к успешной карьере и возможностям развития в выбранной сфере. Студотряды Крыма ежегодно стараются предоставить молодым людям не только знания, но и практический опыт, который будет полезен им всю жизнь», — отметила руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Мария Некрасова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.