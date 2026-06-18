В Крыму 30 студентов получили специальность повара для работы летом

В ходе учебы студенты изучали различные аспекты кулинарного искусства, включая техники приготовления блюд, знание о продуктах питания, соблюдение санитарных норм и стандартов безопасности на кухне. Так как в этой профессии особенно ценится практика, особое внимание уделялось мастер-классам. Кроме того, занятия включали работу с кухнями разных стран мира, что поможет выпускникам оставаться конкурентоспособными на современном рынке труда.