«Имама» из Воронежа осудили за вовлечение дочерей в террористическую организацию

По версии следствия, в Воронеже осужденный в 2022 году отправлял знакомому сообщения и видеоролики, агитируя того выехать на территорию другого государства для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций. В 2023-м он также проводил в качестве «имама» религиозные обряды и «проповеди», уговаривая и убеждая слушателей встать на путь терроризма. Следствие также считает, что он «систематически и поэтапно вел в отношении своих дочерей идеологическую обработку путем принуждения, угроз, убеждений, а также демонстрации им тематических видеороликов агитационного характера, побуждая и заставляя их таким образом войти в состав террористической организации».