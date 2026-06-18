Фотоловушка зафиксировала мужчин, устроивших свалку в балахнинском лесу

Нижегородцам напоминают, что незаконный вывоз мусора грозит административной и уголовной ответственностью, а также взысканием ущерба, причиненного лесу. С начала июня сотрудники лесной охраны составили уже четыре дела об административных нарушениях за сброс отходов. Сумма штрафа составляет от 40 тысяч рублей.