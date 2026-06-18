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Фотоловушка зафиксировала мужчин, устроивших свалку в балахнинском лесу

В настоящее время проводится административное расследование.

Источник: Нижегородская правда

В Балахнинском округе двое неизвестных мужчин незаконно сбросили мусор в лесу. Нарушителей засняла фотоловушка. Об этом рассказали в Минлесхозе Нижегородской области.

Мужчины приехали в лес на грузовике, сняли госномера и устроили несанкционированную свалку ТКО. Действия правонарушителей полностью зафиксировала фотоловушка.

Личность собственника грузовика установят органы МВД. В настоящее время проводится административное расследование.

Нижегородцам напоминают, что незаконный вывоз мусора грозит административной и уголовной ответственностью, а также взысканием ущерба, причиненного лесу. С начала июня сотрудники лесной охраны составили уже четыре дела об административных нарушениях за сброс отходов. Сумма штрафа составляет от 40 тысяч рублей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Княгининском округе обнаружили нелегальную свалку.