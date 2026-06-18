Колледж «Логос» организует интенсив по информационной безопасности

Технический колледж «Логос» в Калужской области вместе с ведущими ИТ-компаниями РФ организует бесплатный интенсив «КиберСтраж» по информационной безопасности, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
К участию приглашают выпускников 9-х классов. В программе — мастер-классы, деловые игры и питч-сессии, квесты и квизы, теория и защита проектов. С 20 по 23 июля наставниками, гидами и экзаменаторами ребят станут эксперты Positive Technologies, «Яндекса», 1С, АНО «НТЦ ЦК» и InfoWatch. Чтобы принять участие в интенсиве, нужно до 15 июля зарегистрироваться на сайте колледжа.
От каждой компании-партнера в программе предусмотрены лекции и практические занятия. А победителей партнерских заданий ждут памятные призы и дипломы. Все участники интенсива получат соответствующий сертификат. Самым активным же предоставят льготы при поступлении в колледж «Логос» в 2026 году.
Также слушатели смогут познакомиться с ключевыми профессиями сферы информационной безопасности, погрузиться в практическую работу с представителями передовых ИТ-компаний. Кроме того, им расскажут о приватности данных и взаимодействии с открытыми источниками сведений. Еще в дни интенсива для ребят проведут культурную программу: экскурсии по Свято-Пафнутьеву Боровскому монастырю, городу Боровску, этнографическому парку «Этномир». Организаторы обеспечат участникам питание, проживание — по запросу. Отбор пройдут ребята со средним баллом аттестата выше «4», с оценками «4» или «5» по математике, информатике и физике.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.