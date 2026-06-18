Колледж «Логос» организует интенсив по информационной безопасности

Также слушатели смогут познакомиться с ключевыми профессиями сферы информационной безопасности, погрузиться в практическую работу с представителями передовых ИТ-компаний. Кроме того, им расскажут о приватности данных и взаимодействии с открытыми источниками сведений. Еще в дни интенсива для ребят проведут культурную программу: экскурсии по Свято-Пафнутьеву Боровскому монастырю, городу Боровску, этнографическому парку «Этномир». Организаторы обеспечат участникам питание, проживание — по запросу. Отбор пройдут ребята со средним баллом аттестата выше «4», с оценками «4» или «5» по математике, информатике и физике.