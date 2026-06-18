Житель Красноярского края получил 2 млн на детей, живущих за границей

Сотрудники регионального УФСБ выявили, что 36-летний мужчина из Кежемского округа с 2022 по 2025 год получал ежемесячные выплаты на детей, хотя его жена и несовершеннолетние дети с 2020 года постоянно проживают за пределами России. Он предоставил недостоверные сведения о нуждаемости и месте жительства семьи, чем лишил бюджет более 2 млн рублей.