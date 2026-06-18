Житель Красноярского края получил 2 млн на детей, живущих за границей

Житель Красноярского края осуждён за мошенничество с детскими пособиями на 2 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
Сотрудники регионального УФСБ выявили, что 36-летний мужчина из Кежемского округа с 2022 по 2025 год получал ежемесячные выплаты на детей, хотя его жена и несовершеннолетние дети с 2020 года постоянно проживают за пределами России. Он предоставил недостоверные сведения о нуждаемости и месте жительства семьи, чем лишил бюджет более 2 млн рублей.
Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере) и назначил 4,5 года лишения свободы условно. Приговор уже вступил в силу.
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