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Житель Красноярского края получил 2 млн на детей, живущих за границей

За это ему дали 4,5 года условного лишения свободы.

Житель Красноярского края осуждён за мошенничество с детскими пособиями на 2 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Сотрудники регионального УФСБ выявили, что 36-летний мужчина из Кежемского округа с 2022 по 2025 год получал ежемесячные выплаты на детей, хотя его жена и несовершеннолетние дети с 2020 года постоянно проживают за пределами России. Он предоставил недостоверные сведения о нуждаемости и месте жительства семьи, чем лишил бюджет более 2 млн рублей.

Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере) и назначил 4,5 года лишения свободы условно. Приговор уже вступил в силу.

Ранее в Красноярске задержали двух девушек за кражу миллиона рублей у пенсионерки.