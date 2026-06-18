В Сысерти Свердловской области 35 человек попробовали сдать нормативы ГТО

Сдача нормативов ГТО прошла в Сысерти Свердловской области в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Участниками мероприятия стали 35 человек, сообщили в администрации Сысертского городского округа.
В число сдающих вошли воспитанники отделения фигурного катания, спортсменки секции воздушной гимнастики и родители юных атлетов. Они выполнили нормативы на силу, гибкость и выносливость. Большинство участников выполнили нормативы на золотой знак отличия ГТО.
«Участие детей и родителей в совместной сдаче нормативов укрепляет внутрисемейные связи и формирует у подрастающего поколения привычку к систематическим занятиям спортом. Успешное выполнение нормативов на золотой знак отличия ГТО мотивирует участников к дальнейшему совершенствованию физической подготовки», — отметили в администрации Сысертского городского округа.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.