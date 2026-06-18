«Что на самом деле там произошло?» Лукашенко потребовал узнать правду в деле атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совбезу взять на контроль и установить правду в деле атаки дрона на автобус с гражданами Беларуси в Брянской области, пишет БелТА.
В частности, белорусский лидер поручил госсекретарю Совбеза Александру Вольфовичу взять на контроль данный вопрос.
— И доложите потом о том, что на самом деле там произошло, — потребовал он.
Лукашенко при этом заметил, что уже появилось предостаточное количество конспирологических версий этой атаки, в том числе исходя из ответа украинской стороны на выдвинутые претензии. Глава республики подчеркнул, что Минск услышал разные заявления, оправдания и версии, но хочет установить истину.
— Мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой, — предупредил глава государства.
Совбезу белорусский президент сказал, что атака дрона на автобус с белорусами должна быть расследована, в том числе в содействии с российской стороной.
— Россияне готовы нам помогать, — резюмировал глава Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
Но еще белорусский лидер раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области: «Не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом».