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«Что на самом деле там произошло?» Лукашенко потребовал узнать правду в деле атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском

Лукашенко требует правду в деле атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совбезу взять на контроль и установить правду в деле атаки дрона на автобус с гражданами Беларуси в Брянской области, пишет БелТА.

В частности, белорусский лидер поручил госсекретарю Совбеза Александру Вольфовичу взять на контроль данный вопрос.

— И доложите потом о том, что на самом деле там произошло, — потребовал он.

Лукашенко при этом заметил, что уже появилось предостаточное количество конспирологических версий этой атаки, в том числе исходя из ответа украинской стороны на выдвинутые претензии. Глава республики подчеркнул, что Минск услышал разные заявления, оправдания и версии, но хочет установить истину.

— Мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой, — предупредил глава государства.

Совбезу белорусский президент сказал, что атака дрона на автобус с белорусами должна быть расследована, в том числе в содействии с российской стороной.

— Россияне готовы нам помогать, — резюмировал глава Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Но еще белорусский лидер раскрыл детали атаки украинским БПЛА на автобус с детьми в Брянской области: «Не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом».

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