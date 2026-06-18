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Выборы в Заксобрание Красноярского края пройдут 20 сентября

Краевые парламентарии в ходе заседания сессии приняли постановление о назначении выборов депутатов краевого парламента пятого созыва. Они пройдут в единый.

Краевые парламентарии в ходе заседания сессии приняли постановление о назначении выборов депутатов краевого парламента пятого созыва. Они пройдут в единый день голосования — 20 сентября 2026 года. Перед принятием этого решения депутаты провели актуализацию избирательной географии региона. Календарный план мероприятий избирательной кампании утвердят в ближайшее время. После того, как постановления о назначении выборов будет опубликовано, начнется официальный старт кампании, включающий период выдвижения кандидатов и сбора подписей.