Красноярцев предупредили о новом ограничении проезда на Семафорной из-за ремонта коллектора

«КрасКом» смонтировал завершающий фрагмент второго участка коллектора на улице Семафорная на правом берегу Красноярска. Но работы продолжаются и понадобится еще одно частичное ограничение проезда на короткое время.
До начала следующей недели вокруг новых стеклопластиковых труб будут выполнять подсыпку и утрамбовку грунта с учетом фактора предельного динамического воздействия на сети, расположенные рядом с оживленной автодорогой и железнодорожными путями.
Как сообщили в компании, период с 22 июня по 3 июля станет заключительным этапом обновление канализационного коллектора под Мичуринским мостом, когда потребуется временное ограничение движения транспорта на Семафорной для обеспечения безопасности водителей и рабочих. Сквозной проезд будет организован по двум полосам в направлении со стороны улицы Корнетова. Вскрытую на проезжей части Семафорной технологическую камеру, где будут проводиться аварийные работы и бетонирование, огородят дорожными блоками.
«Процесс стыковки новых стеклопластиковых труб с железобетонной конструкцией действующего коллектора требует определенного времени, чтобы защитить бетон от внешнего воздействия, пока он набирает проектную прочность, — пояснил гендиректор “КрасКом” Олег Гончеров. — Благодарим красноярцев за понимание и просим водителей соблюдать скоростной режим в районе ремонтных работ на улице Семафорной».
Напомним, 9 апреля на одном из главных коллекторов правобережья города произошла крупная коммунальная авария, в результате чего провалился огромный участок дороги. Специалисты «КрасКом», как и обещали, завершили монтаж нового 140-метрового коллектора в срок, до 31 мая. Но в процессе работ при обследовании всего объекта обнаружили еще один аварийный участок, который также нужно было отремонтировать, чтобы не допустить происшествий в дальнейшем. 11 июня участок Семафорной под Мичуринским мостом открыли для проезда, движение организовали во всю ширину, но частично по переходному покрытию.
Всего «КрасКом» отремонтирует на Семафорной 210 метров главного канализационного коллектора правобережья Красноярска.