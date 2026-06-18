Красноярцев предупредили о новом ограничении проезда на Семафорной из-за ремонта коллектора

Напомним, 9 апреля на одном из главных коллекторов правобережья города произошла крупная коммунальная авария, в результате чего провалился огромный участок дороги. Специалисты «КрасКом», как и обещали, завершили монтаж нового 140-метрового коллектора в срок, до 31 мая. Но в процессе работ при обследовании всего объекта обнаружили еще один аварийный участок, который также нужно было отремонтировать, чтобы не допустить происшествий в дальнейшем. 11 июня участок Семафорной под Мичуринским мостом открыли для проезда, движение организовали во всю ширину, но частично по переходному покрытию.