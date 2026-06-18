Назван средний возраст работающих по найму россиян

По его словам, средний возраст работников существенно различается в зависимости от отрасли. Так, в IT-сфере занятые в среднем моложе, тогда как в социальной сфере, образовании, здравоохранении и секторе социальных услуг возраст работников выше среднего. Платыгин также отметил, что в ближайшие 15 лет в России будет расти численность населения старше трудоспособного возраста.