Назван средний возраст работающих по найму россиян

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Средний возраст работающих по найму россиян составляет порядка 44 лет, сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин на XXVI международном форуме HREXPO PRO Людей.
Замминистра принял участие в пленарной дискуссии «Как система образования, начиная с СПО и высшей школы, трансформируется под вызовы времени и задачи бизнеса и страны».
«Касательно демографии, у нас сейчас средний возраст занятых по найму — порядка 44 лет», — сказал Платыгин.
По его словам, средний возраст работников существенно различается в зависимости от отрасли. Так, в IT-сфере занятые в среднем моложе, тогда как в социальной сфере, образовании, здравоохранении и секторе социальных услуг возраст работников выше среднего. Платыгин также отметил, что в ближайшие 15 лет в России будет расти численность населения старше трудоспособного возраста.
Замминистра подчеркнул, что в дальнейшем на рынок труда будут влиять как уже существующие структурные дисбалансы, так и демографические и технологические изменения. По его словам, эти факторы потребуют дальнейшей адаптации системы подготовки кадров и механизмов занятости к новым условиям.