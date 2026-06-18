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В Калининградской области распространяют фейк о новом порядке продажи топлива

В поддельном постановлении говорится о разделении водителей по категориям потребителей.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области распространяют фейковое постановление губернатора Алексея Беспрозванных о продаже топлива по новым правилам. Об этом пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова сообщает в четверг, 18 июня.

В поддельном документе говорится, что бензин и дизельное топливо якобы будут отпускать по категориям потребителей. Власти эту информацию опровергли. Официальных сообщений о новом порядке продажи топлива в регионе не публиковали.

Власти заявили, что в Калининградской области нет проблем с обеспечением топливом, а перебои у отдельных компаний связаны с перестройкой логистики.