Усы можно, но с жёсткими ограничениями: агроном рассказал, как спасти урожай клубники

Результат этих битв садоводам может совсем не понравиться: количество ягод падает на 40, а то и на 60 процентов, при этом они заметно мельче. Вкус тоже страдает: сахаристость снижается, мякоть становится водянистой, возможна и горечь. Срок созревания растягивается, а ремонтантная клубника может вообще не зацвести второй раз. Наконец, зимой ослабленные кусты чаще вымерзают.