Нижегородские депутаты вновь отзовут инициативу по «долевке» в реконструкции ОКН

Законодательное собрание Нижегородской области повторно отзовет из Госдумы инициативу изменений в федеральное законодательство, предусматривающую использование денег дольщиков при реконструкции объектов культурного наследия (ОКН) в многоквартирные дома. Председатель комитета по градразвитию Василий Суханов пояснил, что инициатива уже получила замечания правительства РФ, и чтобы не получить отказ в Госдуме, ее решено отозвать из федерального парламента.