Предприятие в Башкирии расширило производство на средства господдержки

Основным направлением деятельности «Башкирской торгово-промышленной компании» является заготовка, переработка и реализация лома и отходов черных и цветных металлов. Этот сектор востребован, имеет большое значение для устойчивого развития и экологии, так как способствует переработке вторичных материалов и снижению негативного воздействия на окружающую среду.