Предприятие в Башкирии расширило производство на средства господдержки

Предприятие «Башкирская торгово-промышленная компания» получило льготный микрозаем, благодаря которому смогло расширить производство и создать новые рабочие места. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.
«Мы стремимся создать благоприятные условия для реализации предпринимательских инициатив. В рамках нацпроекта Башкирская микрокредитная компания предоставляет необходимую поддержку компаниям, испытывающим потребность в финансовых ресурсах для развития бизнеса», — отметила глава министерства Светлана Верещагина.
Основным направлением деятельности «Башкирской торгово-промышленной компании» является заготовка, переработка и реализация лома и отходов черных и цветных металлов. Этот сектор востребован, имеет большое значение для устойчивого развития и экологии, так как способствует переработке вторичных материалов и снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.