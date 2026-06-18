Красноярские выпускники сдают последние экзамены в 2026 году

В Красноярском крае выпускники сдают ЕГЭ по информатике и устную часть экзамена по иностранным языкам. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Оба экзамена проходят за компьютером и разделены на два дня, 18 и 19 июня. Информатику в крае сдают 1845 человек. Для проведения экзамена открыли 103 пункта, из них 25 находятся в труднодоступных территориях. На устную часть по английскому языку заявились 875 участников, по немецкому 7, по французскому 1, по китайскому 4. Экзамены начались вовремя, все выпускники приступили к заданиям.
ЕГЭ по информатике длится 3 часа 55 минут. Участники выполняют работу на компьютере, им доступны текстовый редактор, таблицы и системы программирования. Выход в интернет запрещен. В экзамене 27 заданий по девяти разделам, среди них кодирование информации, моделирование, системы счисления, математическая логика, алгоритмы, программирование и обработка данных. Устная часть по иностранным языкам является добровольной, но без нее нельзя получить максимальный балл. Письменная часть дает до 80 баллов, устная до 20.
Экзамен проходит с использованием компьютера и аудиогарнитуры. Участникам нужно выполнить 4 задания. На устную часть отводится 17 минут, по китайскому языку 14 минут. Результаты по информатике станут известны не позднее 30 июня, по иностранным языкам не позднее 2 июля.