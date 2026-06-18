Красноярские выпускники сдают последние экзамены в 2026 году

Оба экзамена проходят за компьютером и разделены на два дня, 18 и 19 июня. Информатику в крае сдают 1845 человек. Для проведения экзамена открыли 103 пункта, из них 25 находятся в труднодоступных территориях. На устную часть по английскому языку заявились 875 участников, по немецкому 7, по французскому 1, по китайскому 4. Экзамены начались вовремя, все выпускники приступили к заданиям.