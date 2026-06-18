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Мурашко рассказал об оперативности скорой помощи

Мурашко: более 85 процентов выездов скорой помощи выполняются в течение 20 минут.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Более 85% выездов скорой медицинской помощи выполняются в России в течение 20 минут, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр в четверг обратился к участникам 25-го Всероссийского научно-практического конгресса с международным участием «Скорая медицинская помощь — 2026».

«Несмотря на климато-географические особенности нашей страны, свыше 85% выездов (скорой медицинской помощи — ред.) выполняются в течение 20 минут», — сказал Мурашко.

Он добавил, что в 2025 году выполнено более 37 миллионов вызовов скорой медицинской помощи.