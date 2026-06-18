Полицейские выиграли турнир по мини футболу на спартакиаде «Динамо» в Хабаровском крае

Сборная УМВД России по Комсомольску на Амуре стала победителем турнира по мини футболу, который прошёл в рамках спартакиады «Динамо». Соревнование между командами органов безопасности и правопорядка состоялось на стадионе «Авангард», сообщает пресс-служба полиции Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.