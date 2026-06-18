Полицейские выиграли турнир по мини футболу на спартакиаде «Динамо» в Хабаровском крае

Сборная УМВД России по Комсомольску на Амуре стала победителем турнира по мини футболу, который прошёл в рамках спартакиады «Динамо». Соревнование между командами органов безопасности и правопорядка состоялось на стадионе «Авангард», сообщает пресс-служба полиции Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В матче приняли участие команды полицейских и пожарных спасателей. Представители УМВД показали высокий уровень техники владения мячом и командного взаимодействия, что позволило им занять первое место. Призёры турнира были награждены спортивными мячами и памятными призами от организации «Динамо».
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