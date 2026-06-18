Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские выиграли турнир по мини футболу на спартакиаде «Динамо» в Хабаровском крае

Сборная УМВД России по Комсомольску на Амуре стала победителем турнира по мини футболу.

Источник: Комсомольская правда

Сборная УМВД России по Комсомольску на Амуре стала победителем турнира по мини футболу, который прошёл в рамках спартакиады «Динамо». Соревнование между командами органов безопасности и правопорядка состоялось на стадионе «Авангард», сообщает пресс-служба полиции Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В матче приняли участие команды полицейских и пожарных спасателей. Представители УМВД показали высокий уровень техники владения мячом и командного взаимодействия, что позволило им занять первое место. Призёры турнира были награждены спортивными мячами и памятными призами от организации «Динамо».

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru