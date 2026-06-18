28 самолетов принял нижегородский аэропорт из-за массовой атаки БПЛА на Москву

Международный аэропорт Нижнего Новгорода начал отправлять рейсы в Москву, которые принял в качестве запасного аэродрома. Из-за ограничений на использование воздушного пространства в аэропортах столицы, Чкаловский аэропорт принял 28 рейсов за сутки.
«Благодаря слаженной работе всех задействованных структур, остановка в терминале аэропорта продолжает оставаться под контролем, несмотря на локальные очереди в офисах авиакомпаний и в кафе», — сообщили в пресс-службе авиагавани.
Сейчас аэропорт им. Чкалова работает в штатном режиме. Рейсы из регулярного расписания отправляются по графику. Актуальную информацию о рейсах можно узнать на онлайн-табло аэропорта.
Сегодня, 18 июня, в 02:25 международный аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Ночью в регионе также действовал режим «Беспилотная опасность». Два рейса были отменены и еще три задержаны.
Напомним, Москва и Подмосковье подверглись массовой атаке БПЛА сегодня ночью, 18 июня. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к Москве было сбито около 180 вражеских беспилотников.