В Красноярском крае начал работу первый «земский тренер»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Первым работающим участником программы «Земский тренер» стала выпускница Сибирского федерального университета Александра Тонких, которая приступила к работе в спортивной школе города Кодинска.
По условиям программы специалист заключила трудовой договор сроком не менее пяти лет и переехала в Кодинск из Красноярска.
Александра родом из Богучанского района. С детства она занималась разными видами спорта — волейболом, легкой атлетикой, бобслеем и регби. Профессиональное образование получила в Красноярском колледже олимпийского резерва, затем окончила Институт физической культуры, спорта и туризма СФУ.
В спортивной школе Кодинска она будет работать тренером-преподавателем по волейболу с детьми 8 лет и подростками 11−14 лет.
В минспорте края отмечают, что программа «Земский тренер» предусматривает поддержку специалистов, которые переезжают работать в малые города и сельские территории. В том числе участникам выплачивается единовременная компенсация в размере одного миллиона рублей.
Александра отмечает, что программа стала для нее возможностью начать тренерскую карьеру.