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В Красноярском крае начал работу первый «земский тренер»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Первым работающим участником программы «Земский тренер» стала выпускница Сибирского федерального университета Александра Тонких, которая приступила к работе в спортивной школе города Кодинска.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Первым работающим участником программы «Земский тренер» стала выпускница Сибирского федерального университета Александра Тонких, которая приступила к работе в спортивной школе города Кодинска.

По условиям программы специалист заключила трудовой договор сроком не менее пяти лет и переехала в Кодинск из Красноярска.

Александра родом из Богучанского района. С детства она занималась разными видами спорта — волейболом, легкой атлетикой, бобслеем и регби. Профессиональное образование получила в Красноярском колледже олимпийского резерва, затем окончила Институт физической культуры, спорта и туризма СФУ.

В спортивной школе Кодинска она будет работать тренером-преподавателем по волейболу с детьми 8 лет и подростками 11−14 лет.

В минспорте края отмечают, что программа «Земский тренер» предусматривает поддержку специалистов, которые переезжают работать в малые города и сельские территории. В том числе участникам выплачивается единовременная компенсация в размере одного миллиона рублей.

Александра отмечает, что программа стала для нее возможностью начать тренерскую карьеру.