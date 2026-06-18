Под Воронежем врачи спасли мужчину с тяжелым инфарктом, дважды запуская его сердце заново

Фельдшеры применили дефибриллятор, и первый разряд вернул ритм. Но спустя всего пять минут приступ повторился снова — сердце вновь сорвалось в опасный хаос. Медикам пришлось проводить повторную дефибрилляцию. Только после второго удара током сердечный ритм стабилизировался, и пациента в экстренном порядке доставили в стационар. В больнице мужчине сделали операцию, после чего он прошел курс лечения в кардиологии и уже выписан домой в удовлетворительном состоянии.