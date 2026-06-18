В Саратовской области провели Дни службы занятости для работодателей

Специалисты кадровых центров Дергачевского, Ершовского и Турковского районов Саратовской области провели Дни службы занятости для работодателей. Мероприятия были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Участники обсудили актуальные вопросы трудоустройства людей с инвалидностью, участников специальной военной операции и других категорий граждан, нуждающихся в содействии при поиске работы. Работодателей проконсультировали по вопросам квотирования рабочих мест, предоставления отчетности, а также участия в программах поддержки, реализуемых кадровыми центрами.
Кроме того, участники встреч узнали о возможностях получения государственной социальной помощи на основании социального контракта, мерах содействия занятости безработных граждан и механизмах взаимодействия работодателей с кадровыми центрами при подборе персонала. Также им напомнили о мерах поддержки по нацпроекту «Кадры».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.