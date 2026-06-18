Пермяка, по вине которого сгорели шесть машин, отправили в колонию строгого режима

Как установило следствие, ночью 19 ноября 2025 года обвиняемый из-за ссоры со своим знакомым, ошибочно полагая, что тот является владельцем автомобиля «Мерседес», припаркованного возле одного из домов в микрорайоне Парковый, облил иномарку бензином и поджег. Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили, в результате чего были полностью уничтожены шесть и поврежден один автомобиль. Потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 13 млн рублей.