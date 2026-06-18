Минконтроля выявили здание на ул. Бассейной, которое снесли только на бумаге

«Таким образом усматриваются признаки нарушения, выразившиеся в предоставлении недостоверных сведений кадастровым инженером, — добавили в министерстве. — В соответствии с ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории или подлог документов, на основании которых были подготовлены межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карта-план территории, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет. На основании вышеизложенного предлагаем принять меры в рамках установленных полномочий, а также рассмотреть вопрос о возбуждении административного производства по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ», — заключили в минконтроля.