Минконтроля выявили здание на ул. Бассейной, которое снесли только на бумаге

Министерство регионального контроля Калининградской области выявило ошибку кадастрового инженера, размежевавшего в Центральном районе Калининграда существующее здание на четыре земельных участка до его сноса. За разъяснением ситуации, как уточнили в министерстве, через платформу обратной связи обратился один из жителей, которого заинтересовало, на каком основании перед домом № 1А на улице Бассейной появился строительный забор.
Судя по кадастровой карте, забор появился напротив земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:110905:1062; 39:15:110905:1063; 39:15:110905:1064 и 39:15:110905:1065. Участки эти, как уточнили в министерстве, были образованы путем раздела земельного участка с кадастровым номером 39:15:110905:840 и принадлежат на праве собственности физическим лицам.
«Зарегистрированные объекты недвижимости, расположенные в пределах вновь образованных земельных участков отсутствуют. Также, согласно сведениям выписки из Единого государственного реестра недвижимости следует, что ранее на земельном участке с кадастровым номером 239:15:110905:840 располагался объект недвижимости (нежилое здание “пункт стеклотары”) с кадастровым номером 39:15:110905:226. В 2018 году нежилое здание снято с кадастрового учета. В рамках рассмотрения обращения 10.06.2026 сотрудниками Департамента строительного надзора Министерства осуществлен выезд по указанному адресу, в ходе которого было установлено, что на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:110905:1062; 39:15:110905:1063, 39:15:110905:1064, 39:15:110905:1065 расположен объект капитального строительства обладающий признаками объекта недвижимости с кадастровым номером 39:15:110905:226», — сообщили в министерстве.
Ревизоры установили, что несмотря на проводившиеся кадастровые работы по снятию объекта недвижимости с учета нежилое здание все еще является существующим объектом.
«Таким образом усматриваются признаки нарушения, выразившиеся в предоставлении недостоверных сведений кадастровым инженером, — добавили в министерстве. — В соответствии с ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории или подлог документов, на основании которых были подготовлены межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карта-план территории, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет. На основании вышеизложенного предлагаем принять меры в рамках установленных полномочий, а также рассмотреть вопрос о возбуждении административного производства по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ», — заключили в минконтроля.
Недостоверные сведения в министерстве пообещали аннулировать.