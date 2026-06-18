Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минконтроля выявили здание на ул. Бассейной, которое снесли только на бумаге

В министерстве пояснили, что кадастровый инженер размежевал здание на четыре участка и подал заведомо ложные сведения в межевой план.

Министерство регионального контроля Калининградской области выявило ошибку кадастрового инженера, размежевавшего в Центральном районе Калининграда существующее здание на четыре земельных участка до его сноса. За разъяснением ситуации, как уточнили в министерстве, через платформу обратной связи обратился один из жителей, которого заинтересовало, на каком основании перед домом № 1А на улице Бассейной появился строительный забор.

Судя по кадастровой карте, забор появился напротив земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:110905:1062; 39:15:110905:1063; 39:15:110905:1064 и 39:15:110905:1065. Участки эти, как уточнили в министерстве, были образованы путем раздела земельного участка с кадастровым номером 39:15:110905:840 и принадлежат на праве собственности физическим лицам.

«Зарегистрированные объекты недвижимости, расположенные в пределах вновь образованных земельных участков отсутствуют. Также, согласно сведениям выписки из Единого государственного реестра недвижимости следует, что ранее на земельном участке с кадастровым номером 239:15:110905:840 располагался объект недвижимости (нежилое здание “пункт стеклотары”) с кадастровым номером 39:15:110905:226. В 2018 году нежилое здание снято с кадастрового учета. В рамках рассмотрения обращения 10.06.2026 сотрудниками Департамента строительного надзора Министерства осуществлен выезд по указанному адресу, в ходе которого было установлено, что на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:110905:1062; 39:15:110905:1063, 39:15:110905:1064, 39:15:110905:1065 расположен объект капитального строительства обладающий признаками объекта недвижимости с кадастровым номером 39:15:110905:226», — сообщили в министерстве.

Ревизоры установили, что несмотря на проводившиеся кадастровые работы по снятию объекта недвижимости с учета нежилое здание все еще является существующим объектом.

«Таким образом усматриваются признаки нарушения, выразившиеся в предоставлении недостоверных сведений кадастровым инженером, — добавили в министерстве. — В соответствии с ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории или подлог документов, на основании которых были подготовлены межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карта-план территории, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет. На основании вышеизложенного предлагаем принять меры в рамках установленных полномочий, а также рассмотреть вопрос о возбуждении административного производства по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ», — заключили в минконтроля.

Недостоверные сведения в министерстве пообещали аннулировать.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше