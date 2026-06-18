Эксперт: в 52 регионах ужесточили правила для трудовых мигрантов

При этом региональный бюджет рассчитывает получить в 2026 году более 1 млрд руб. за счет налогов, уплачиваемых иностранными гражданами, работающими по патентам. Министр финансов Калининградской области Виктор Порембский рассчитывает, что индексация ежемесячного платежа принесет в 2026 году дополнительно бюджету области 163 млн руб. Таким образом, поступления от него превысят миллиард. В 2025 году региональная казна получила за счет него 900 млн. «Этот источник доходов для нас очень весомый», — отметил Порембский. В 2019 году эта сумма прогнозировалась на уровне 360 млн руб., платеж составлял 4,4 тыс. руб. в месяц.