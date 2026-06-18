Эксперт: в 52 регионах ужесточили правила для трудовых мигрантов

Ограничения на использование труда мигрантов действуют уже в 52 регионах России. Об этом сообщил директор департамента по работе с филиалами и представительствами иностранных юридических лиц Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Василий Кузнецов, передает ТАСС.
«В 52 регионах уже действуют запреты на привлечение трудовых мигрантов в различных сферах. Примеры: Санкт-Петербург продлил до конца 2026 года запрет для патентных мигрантов в такси и курьерской доставке. Краснодарский край с начала 2025 года практически полностью запретил привлечение иностранцев по патентам. Псковская область с 1 июля 2026 года ограничивает мигрантов в такси, автобусных перевозках, курьерской доставке, ресторанах, кафе и торговле алкоголем и табаком», — сказал он.
По его словам, несмотря на заявления властей о стабильности рынка, бизнес фиксирует рост цен и дефицит кадров. Эксперт отметил, что правительство планирует переход к целевому набору мигрантов под конкретного работодателя: с 2027 по 2032 год запланирован эксперимент с электронными реестрами, авансовыми платежами по НДФЛ и отказом от патентов.
Также, как сообщил Кузнецов, растет финансовая нагрузка, пошлины за приглашения и визы повышаются, зарплатный порог для высококвалифицированных специалистов могут поднять с 750 тыс. в квартал до 717 тыс. руб. в месяц, что чревато штрафами для работодателей.
Помимо этого, эксперт назвал цифровизацию учета и контроля одним из направлений и напомнил, что с февраля 2025 года действует реестр контролируемых лиц МВД для иностранцев без законных оснований для пребывания в России.
Как рассказал Кузнецов, ТПП РФ направила отрицательное заключение на проект МВД, по которому за мигранта без патента могут отвечать как субподрядчик, так и генподрядчик. «Но у генподрядчика нет трудовых отношений с этими людьми, получается, на них налагается ответственность за действия третьих лиц. ТПП направила отрицательное заключение», — добавил Кузнецов.
Напомним, в феврале этого года губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал указ о запрете на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, по 18 видам экономической деятельности в 2026 году, включая производство хлеба, торговлю, транспорт, доставку, образование и др.
Ранее проект документа выносился на общественное обсуждение. Отметим, что в сравнении с прошлым годом, перечень видов деятельности, запрещенных для мигрантов пополнился почтовой и курьерской деятельностью, в остальном список не отличается от того, что был установлен на 2025 год.
Патенты получают иностранные граждане, которые прибывают в Калининградскую область из стран с безвизовым режимом, за исключением приезжих из государств, входящих в Евразийский экономический союз (Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении). В Калининградской области вводят ограничения на работу таких мигрантов с 2021 года. Как пояснял экс-губернатор Антон Алиханов, эти меры принимаются «с целью поддержания достойного уровня оплаты труда, создания новых рабочих мест» для жителей региона.
При этом региональный бюджет рассчитывает получить в 2026 году более 1 млрд руб. за счет налогов, уплачиваемых иностранными гражданами, работающими по патентам. Министр финансов Калининградской области Виктор Порембский рассчитывает, что индексация ежемесячного платежа принесет в 2026 году дополнительно бюджету области 163 млн руб. Таким образом, поступления от него превысят миллиард. В 2025 году региональная казна получила за счет него 900 млн. «Этот источник доходов для нас очень весомый», — отметил Порембский. В 2019 году эта сумма прогнозировалась на уровне 360 млн руб., платеж составлял 4,4 тыс. руб. в месяц.