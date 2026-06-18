Во время грозы в Марий Эл разряды молний повредили деревья национального парка

Госинспекторы национального парка «Марий Чодра» запечатлели последствия сильной грозы на подведомственной территории. В результате удара молний несколько деревьев получили повреждения, что видно по характерным следам на их стволах, передаёт ИА «МариМедиа».
Специалисты нацпарка рассказали, что происходит с деревом, когда в него попадает молния. Процесс напоминает мгновенное вскипание. Температура разряда молнии, достигающая 30 000 , превращает древесный сок и влагу под корой в пар. Это похоже на микроскопический взрыв, который разрывает кору или даже раскалывает ствол изнутри.
Если молния поражает только кору, дерево может выжить. В этом случае на его поверхности остаются характерные трещины. Если же молния проходит через сердцевину дерева или затрагивает корни, его шансы на выживание значительно снижаются. В таких случаях дерево обычно погибает в течение года.
Если удар молнии не стал смертельным, внутри дерева начинается процесс заживления. По краям повреждённой области начинает расти новая ткань — каллус, который помогает защитить оголённую древесину от вредителей и грибков. Со временем на месте удара образуется новый слой коры, и рана полностью заживает.
Даже если дерево погибает после удара молнии, оно продолжает играть важную роль в экосистеме. Его ствол становится местом обитания для различных животных и птиц, а разлагающаяся древесина обогащает почву полезными веществами.
Эксперты также напоминают, что во время грозы не следует прятаться под высокими или одиноко стоящими деревьями, так как они могут служить естественными громоотводами.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, как вести себя при встрече с шаровой молнией.