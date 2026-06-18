Во время грозы в Марий Эл разряды молний повредили деревья национального парка

Если молния поражает только кору, дерево может выжить. В этом случае на его поверхности остаются характерные трещины. Если же молния проходит через сердцевину дерева или затрагивает корни, его шансы на выживание значительно снижаются. В таких случаях дерево обычно погибает в течение года.