В Ростовской области День молодёжи будут отмечать всю неделю

«Такой формат празднования мы предложили впервые: обычно всё ограничивается одним днём, но теперь это целая неделя, в рамках которой мы проведём намного больше отдельных локальных мероприятий. Главная цель — вовлечь в нашу орбиту тех, кто раньше не был в молодёжной политике, ничего про неё не знал, но благодаря этой кампании и разнообразию форматов заинтересуется и придёт к нам», — отметил спикер.