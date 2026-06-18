В Ростовской области День молодёжи будут отмечать всю неделю

Об этом рассказал председатель регионального комитета по молодёжной политике Олег Отроков.
«Такой формат празднования мы предложили впервые: обычно всё ограничивается одним днём, но теперь это целая неделя, в рамках которой мы проведём намного больше отдельных локальных мероприятий. Главная цель — вовлечь в нашу орбиту тех, кто раньше не был в молодёжной политике, ничего про неё не знал, но благодаря этой кампании и разнообразию форматов заинтересуется и придёт к нам», — отметил спикер.
В целях обеспечения безопасности мероприятия с 23 по 27 июня пройдут в закрытых помещениях. Организаторы ожидают, что к мастер-классам, форумам присоединятся более 500 тыс. дончан.
«Значительная часть нашей работы посвящена профилактике вовлечения молодежи в деструктивные течения. Главный инструмент здесь — продвижение здорового образа жизни и создание условий для позитивной самореализации. Мы развиваем волонтерство, проектную деятельность и другие полезные инициативы. Кроме того, мы объединяем усилия с крупными сообществами и некоммерческими организациями, чтобы создавать для молодежи комфортную, интересную и содержательную среду через новые форматы взаимодействия», — рассказал Олег Отроков.
Олег Отроков рассказал, что благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» в регионах появляются современные молодежные кластеры. На Дону эта инициатива воплотилась в сеть пространств #ДонМолодой. Главным из них стал флагманский центр, открывшийся в Ростове-на-Дону два года назад и объединивший под одной крышей множество зон для самых разных увлечений.
Сейчас современные площадки открываются в муниципалитетах области. В регионе насчитывается 272 объекта молодёжной инфраструктуры. Готовится к открытию межмуниципальный центр в Белокалитвинском районе площадью более двух тыс. кв. метров. Команда специалистов за последние два года выросла почти вдвое, достигнув 700 человек.
Ростовская область входит в число лидеров по развитию добровольчества: на платформе «Добро.РФ» зарегистрировано свыше 440 тыс. волонтёров.
Серьёзная поддержка оказывается и молодёжным инициативам — в этом году на Дону работают сразу пять грантовых площадок Росмолодёжи, а проектный офис бесплатно помогает ребятам защищать их идеи. В сентябре регион примет Всероссийский молодёжный образовательный форум «Ростов». По итогам прошлого года сами молодые люди и образовательные организации привлекли по грантам «Росмолодежи» более 50 миллионов рублей.