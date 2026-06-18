Ипподром в Ростове признали объектом культурного наследия

— До революции на ипподроме активно проходила жизнь ростовчан: например, первый футбольный матч в городе 1907-м провели именно на здесь, но это был не просто спортивный объект! У территории и архитектурная, и ландшафтная ценность, это достопримечательность, — подчеркнул Андрей Фатеев.