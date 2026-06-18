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Ипподром в Ростове признали объектом культурного наследия

Статус ОКН решили присвоить Ростовскому ипподрому, готовятся необходимые документы.

Источник: Комсомольская правда

Ипподром в Ростове-на-Дону признали выявленным объектом культурного наследия. Об этом в соцсетях сообщил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

— Областной комитет по охране ОКН принял важное решение на заседании рабочей группы: наш ипподром — культурное и историческое наследие Дона, — написал Андрей Фатеев.

Чиновник добавил, что сейчас комитет по охране ОКН готовит все необходимые документы.

— До революции на ипподроме активно проходила жизнь ростовчан: например, первый футбольный матч в городе 1907-м провели именно на здесь, но это был не просто спортивный объект! У территории и архитектурная, и ландшафтная ценность, это достопримечательность, — подчеркнул Андрей Фатеев.

Напомним, ранее Ростовский ипподром обратили в доход государства. После этого краснодарский холдинг заявил, что будет оспаривать решение в судах высшей инстанции.

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