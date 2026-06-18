К участникам Всероссийского форума ТИМ «Бирюса» обратился президент Путин

На берегу Красноярского водохранилища стартовал юбилейный, 20-й Всероссийский форум ТИМ «Бирюса». В этом году запланированы 10 смен, которые посвящены популяризации здорового образа жизни, финансовой грамотности, развитию науки, молодежной политике и другим актуальным темам. Открыла форум спортивная смена, старт которой дал губернатор Михаил Котюков. Президент Владимир Путин направил участникам и организаторам форума приветствие. Уже в двадцатый раз форум объединяет в Красноярском крае творческих, неравнодушных юношей и девушек, искренне стремящихся своим созидательным трудом, востребованными идеями и инициативами принести пользу родным городам и поселкам, всей стране, — отметил глава государства. Открывая смену, губернатор Красноярского края подчеркнул важность спортивных традиций региона и призвал участников к активному обсуждению идей по развитию массового спорта. Он отметил, что здоровый образ жизни является основой для активной и продолжительной жизни, необходимой для развития страны. Смена «Физическая культура и спорт» собрала более 300 участников из 85 регионов России. Запланированы мастер-классы, лекции и проектные сессии. Молодые люди смогут представить социально значимые проекты на конкурсе «Росмолодежь. Гранты», с возможностью получения до 1 миллиона рублей на реализацию. Форум ТИМ «Бирюса» проводится с 2007 года и стал важной площадкой для поддержки молодежной инициативы. За это время участниками стали более 60 тысяч человек. Михаил Котюков заверил, что работа над идеями не заканчивается с окончанием форума, а продолжается в обмене опытом и реализации проектов.