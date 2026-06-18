Маршруты общественного транспорта в Арзамасе переводят на бескондукторную систему

Маршруты общественного транспорта в Арзамасе поэтапно переводят на бескондукторную систему, сообщили в ЦРТС.
Стационарные терминалы оплаты проезда уже установили в пятнадцати автобусах «Арзамаспассажиравтотранса», до конца июля планируется установить их еще в десяти автобусах.
«В дальнейшем эта работа продолжится. Кроме этого, будет организована работа контролеров с составлением протоколов об административных правонарушениях», — рассказали специалисты.
Напомним, что в Нижнем Новгороде «вафельная» разметка появилась на перекрестке улиц Ильинской и Малой Покровской.
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