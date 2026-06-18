Их больше миллиона! Замена тополей в Перми займёт десятки лет

«Дело в том, что в шестидесятые-семидесятые годы это был самый популярный посадочный материал. Тополя очень хорошо задерживают пыль, шум, газы и при этом выносливы и неприхотливы. Они быстро растут, решая проблему озеленения. Соответствующее исследование проводилось и в нашем Ботаническом саду, — отмечает Сергей Шумихин. — В советские времена проблем с тополями не было: их вовремя кронировали. В результате деревья не цвели и не давали семена. К сожалению, в девяностых и начале двухтысячных годов посадки несколько запустили».