Их больше миллиона! Замена тополей в Перми займёт десятки лет

В этом году тополиный пух накрыл Пермь раньше обычного. Он залетает в квартиры, попадает в глаза и нос жителей краевой столицы. Эта тема мгновенно стала одной из самых обсуждаемых. Как решить проблему? Стоит ли вырубать все тополя? Об этом рассказал директор Ботанического сада им. А. Г. Генкеля ПГНИУ, председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России», кандидат биологических наук Сергей Шумихин.
Что в коробочке.
Причиной пушистого апокалипсиса, по мнению специалистов, стала ранняя весна, когда тополя бурно развивались. Небольшое похолодание немного притормозило их. Но как только вернулось тепло, деревья стали массово выпускать пух, хоть обычно это происходит в июле. Об этом даже поётся в популярной песне.
«В Перми встречаются несколько видов тополей: серебристый, чёрный, берлинский, душистый и т. д. Они отличаются сроками цветения и плодоношения. Но в этом году все они практически одновременно раскрыли семенные коробочки, — рассказывает Сергей Шумихин. — Поэтому на улицах, где растут эти деревья, так много пуха. Во всех пушинках есть маленькие семечки. Благодаря такой “шубке” их хорошо разносит ветер».
Есть и плюсы в синхронизации тополей в этом году. Если в обычной ситуации процесс растянут во времени из-за того, что деревья разных видов «пушат» друг за другом, то в этом году он должен завершиться быстрее. Настанет момент, когда дождь прибьёт «летний снег» к земле. Пух сгниёт, а семена начнут прорастать. К осени всходы достигнут 20−30 см.
Зачем сажали.
Наверное, каждый пермяк хоть раз да задавался вопросом: зачем нужно было высаживать в городе тополя?
«Дело в том, что в шестидесятые-семидесятые годы это был самый популярный посадочный материал. Тополя очень хорошо задерживают пыль, шум, газы и при этом выносливы и неприхотливы. Они быстро растут, решая проблему озеленения. Соответствующее исследование проводилось и в нашем Ботаническом саду, — отмечает Сергей Шумихин. — В советские времена проблем с тополями не было: их вовремя кронировали. В результате деревья не цвели и не давали семена. К сожалению, в девяностых и начале двухтысячных годов посадки несколько запустили».
Ещё одна причина проблемы в том, что в Перми высаживали тополя, не обращая внимания на их пол. А ведь «пушат» только женские особи. Мужские — нет. Но определить пол растения не так просто: это можно сделать либо во время первого цветения, которое происходит примерно на пятом году жизни, или с помощью генетического анализа.
Но пух — не самый главный минус тополей, говорит специалист. Эти деревья, если их вовремя не кронировать, подвержены ветровалу и могут быть опасны для людей. При этом многие пермские тополя уже достигли предельного возраста и могут быть небезопасны даже после обрезки.
Пустят в расход?
Тему подняли даже во время недавнего прямого эфира главы города Эдуарда Соснина. По его словам, власти готовы заменить тополя на другие деревья, но это длительный процесс.
«Работа ведётся. Но тополей в городе больше миллиона, это долгосрочная перспектива», — сказал Эдуард Соснин.
Почему нельзя вырубить все эти деревья разом? По словам специалистов, это приведёт к тому, что многие улицы города останутся без зелёного щита от шума, ветра, газов, пыли и т. д. Заменять тополя необходимо постепенно. Что выбрать в качестве альтернативы?
«Существуют сорта и гибриды тополей, которые стерильны. Они совершенно не дают пух. Это, к примеру, всем известные пирамидальные тополя. Мы привыкли видеть их в большом количестве на юге страны. Но в нашем климате эти формы тоже чувствуют себя хорошо, — рассказывает Сергей Шумихин. — Можно использовать и обычные тополя, но высаживать мужские особи».
Отказываться от этих деревьев тоже нельзя, они играют большую роль. Вырубать следует только возрастные экземпляры. Им на замену можно высаживать рябины, яблони, липы. Из кустарников хорошо подойдёт сирень.
Что не стоит массово использовать для озеленения города, так это берёзу, ольху и дуб, говорит эксперт. Пыльца этих деревьев доставляет очень много неудобств страдающим аллергией.
«Чтобы заменить тополя другими деревьями, уйдёт не менее десяти лет. Но должна быть централизованная и хорошо продуманная как с финансовой, так и с организационной стороны программа», — считает Сергей Шумихин.
Белый порох.
В МЧС тополиный пух иногда называют белым порохом. Уж очень он горюч.
«Это настоящий бич городов и сёл. Во время цветения тополей “летний снег” копится у сараев, цоколей деревянных домов и т. д. Горит он быстро и с выделением значительного количества тепла. Тополиный пух способен поджечь дом или дачу по всему периметру в течение одной минуты, — сообщили в МЧС по Пермскому краю. — А источником возгорания часто служит непотушенный окурок или спичка».
Нередко пух вспыхивает из-за детской шалости. Такие «забавы» могут привести к гибели людей.
«Бояться пуха стоит даже, если вы живёте на значительной высоте. При сильном ветре он достигает двенадцатого этажа, забиваясь во все щели. Достаточно маленькой искры, чтобы пух превратился в бикфордов шнур. Многие горожане надеются, что после обильных осадков его станет меньше. Однако следует понимать, что дождь лишь прибивает к земле “летний снег”. После просушивания на солнце он быстро возвращает свои пожароопасные свойства», — отмечают в МЧС.
Чтобы избежать пожаров, огнеборцы советуют:
— регулярно очищать и поливать водой места скопления пуха (особенно у деревянных построек);
— следить, чтобы дети и подростки не поджигали пух;
— предприятиям и учреждениям следует устанавливать контроль за режимом курения сотрудников;
— не разводить костры и не сжигать мусор на участках;
— проводить тщательную подготовку к сварочным и другим огневым работам;
— установить на территории бочки с водой, щиты с первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, багры, лопаты и т.п.).
Без вины виноватый.
Чих, кашель, слёзы. Всё это непременные атрибуты сезона тополиного пуха для многих людей. Но сам по себе он не вызывает аллергию, ведь это обычная целлюлоза.
«Всё дело в том, что дерево даёт семена одновременно с цветением множества других растений, например, одуванчиков, злаков, амброзии. Их пыльца осаждается на пористых нитях пуха. Именно они и являются причиной аллергии примерно у 30% людей, — говорит ведущий инженер, ученый секретарь кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Мария Комбарова. — Также в пухе содержатся бактерии, споры плесневых грибов и продукты сгорания от автомобилей: сажа, оксиды азота, диоксиды серы, формальдегиды».
Потому «летний снег» опасен не только для страдающих аллергией людей. По словам специалистов, бактерии и грибки, осевшие на слизистых дыхательных путей, способны провоцировать инфекционные и воспалительные процессы.
«Также сажа и другие мелкие частицы пыли проникают в альвеолы, вызывая окислительный стресс и нарушая газообмен, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями лёгких. Оксиды азота и диоксиды серы раздражают слизистую, сужают бронхи и могут приводить к развитию астмы. Формальдегид и другие альдегиды обладают мутагенным и канцерогенным действиями. Они раздражают глаза и дыхательные пути, ухудшают их защитные функции», — рассказывает старший научный сотрудник кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.
Нередко люди начинают чесаться из-за пуха. Так можно занести в глаза и кожу стафилококк. Результат: гнойные воспаления и конъюнктивиты.
Где пригодится.
Не всем известно, что пух используют в медицине и искусстве. К примеру, некоторые художники создают картины из этого материала.
«Его волоконце гладкое, в отличие, например, от хлопчатника, у которого оно выглядит мятым. Поэтому тополиному пуху можно придать любую форму, и это будет смотреться аккуратно, — отмечает Мария Комбарова. — Пух выкладывают на тёмный бархат в форме животных, пейзажей и пр.».
Что касается медицины, ещё не раскрывшиеся почки тополя бальзамического обладают полезными лечебными свойствами.
«Они выделяют желтоватые вязкие капли, которые выступают основой для различных заживляющих мазей, поскольку содержат комплекс биологически активных и имеющих мощное противовоспалительное и антисептическое действие компонентов (смолы, эфирные масла, флавоноиды, дубильные вещества)», — объясняют учёные.