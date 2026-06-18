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Роспотребнадзор обнаружил микробиологическое загрязнение в Азовском море

Об этом говорится в докладе федерального Роспотребнадзора.

По данным доклада федерального Роспотребнадзора за 2025 год, уровень микробиологического загрязнения воды в Азовском море (в частности, в Таганрогском заливе на территории Ростовской области) превысил среднероссийские показатели.

Согласно результатам лабораторных исследований морской воды, проведённых в 11 из 14 субъектов РФ, наиболее высокие уровни загрязнения зафиксированы: в Санкт‑Петербурге — 100%, в Хабаровском крае — 98,15%, в Ростовской области — 75,73%.

При этом пробы морской воды на паразитологию соответствовали установленным нормам, и Ростовская область не вошла в число территорий с превышением показателей по данному параметру.

В то же время в пробах воды из донских водоёмов I и II категории выявлены возбудители кишечных инфекций бактериальной природы.