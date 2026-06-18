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В Красноярске и округах края до 19 июня продлили режим «черного неба»

В Красноярске объявили режим неблагоприятных метеоусловий.

Источник: Комсомольская правда

На территории Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска и поселка Солнечный продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Как пишет министр экологии региона Владимир Часовитин в своих социальных сетях, «черное небо» зависнет над населенными пунктами до 19:00 19 июня.

Также режим НМУ продлили в Ачинском, Балахтинско-Новоселовском, Бирилюсском и других округах. Его ввели еще 16 июня из-за лесных пожаров.

На утро 18 июня в лесах края действует 91 пожар на площади 83,6 тысячи га — тайга горит в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Мотыгинском, Тунгусско-Чунском, Большемуртинском и Чунском лесничествах.