В Красноярске и округах края до 19 июня продлили режим «черного неба»

На территории Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска и поселка Солнечный продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Как пишет министр экологии региона Владимир Часовитин в своих социальных сетях, «черное небо» зависнет над населенными пунктами до 19:00 19 июня.