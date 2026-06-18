Красноярцам вернули 10 поездок на социальном такси в месяц

В Красноярске изменили правила предоставления социального такси для жителей, которые пользуются неспециализированным транспортом. Об этом сообщили в администрации города.
По поручению главы города Сергея Верещагина количество поездок в месяц снова увеличили до 10. Ранее для этой категории действовало ограничение в 5 поездок.
В администрации отметили, что решение приняли для удобства жителей, которым нужна стабильная транспортная поддержка. Первые 5 поездок в июне остаются без изменений. Их продолжит выполнять текущий перевозчик.
Начиная с 6-й поездки услугу будет оказывать МП «Городской транспорт». Записаться на дополнительные поездки можно по телефонам: 296−01−46 и 8 905 976−01−46.