Московский планетарий раскрыл секрет красного цвета Марса

Марс отличается от других планет Солнечной системы красноватым оттенком. Как сообщается в Telegram-канале Московского планетария, яркий цвет четвертой планеты от Солнца обусловлен оксидами железа, в быту называемыми «ржавчиной».
«С Земли Марс выглядит рыжевато-красным из-за окраски марсианской пыли, которая лежит на поверхности и поднимается ветрами в атмосферу. Поверхность планеты покрыта ее тонким слоем, в котором содержится большое количество окисленного (Fe3+) железа», — уточнили в публикации.
Отмечается, что на Земле железо уходит вглубь коры, тогда как на Марсе оно находится на поверхности и вступило в реакцию с кислородом и водой. Долгое время считалось, что оттенок связан с гематитом — безводным оксидом железа (Fe2O3). Однако, согласно современным исследованиям, хотя гематит присутствует в марсианской пыли, ключевую роль играет другой элемент — ферригидрит, или водный оксид железа. Его формула варьируется в зависимости от условий формирования и структуры; среди наиболее распространенных значится запись: «5Fe2O3 · 9 Н2O».
«Ферригидрит быстро формировался при выветривании базальтовых пород в водной среде. Со временем железосодержащие породы разрушались, превращаясь в пыль, которую ветры разносили по всей планете. В результате Марс приобрел свой характерный цвет», — пояснили в планетарии.
В окраске поверхности Марса также участвует маггемит — магнитная разновидность гематита (γ-Fe2O3). В меньших количествах встречаются гидроксиды железа: гетит (FeO (OH)) и лимонит ((FeO (OH) · (Fe2O3·nH2O)). В ассоциации с другими минералами на поверхности планеты присутствуют сульфат железа (FeSO4) и магнетит (FeO·Fe2O3).
Как дополнили в Московском планетарии, на Земле существуют регионы, напоминающие Марс по ландшафту и условиям формирования. В качестве примера приводится пустыня Вади-Рам в Иордании, где снимались фильмы о Марсе, в том числе «Красная планета» и «Марсианин». Красный цвет песка там также объясняется наличием оксида железа. Ранее территория пустыни была покрыта древними морями, в которых в течение миллионов лет откладывались слои песка и осадочных пород.