Московский планетарий раскрыл секрет красного цвета Марса

Отмечается, что на Земле железо уходит вглубь коры, тогда как на Марсе оно находится на поверхности и вступило в реакцию с кислородом и водой. Долгое время считалось, что оттенок связан с гематитом — безводным оксидом железа (Fe2O3). Однако, согласно современным исследованиям, хотя гематит присутствует в марсианской пыли, ключевую роль играет другой элемент — ферригидрит, или водный оксид железа. Его формула варьируется в зависимости от условий формирования и структуры; среди наиболее распространенных значится запись: «5Fe2O3 · 9 Н2O».