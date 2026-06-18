Азовское море вошло в число самых загрязненных по микробиологии

Ростовская область оказалась в числе регионов с наихудшим качеством морской воды. Судя по докладу Роспотребнадзора за 2025 год о санитарно-эпидемиологической ситуации, показатель микробиологического загрязнения морской воды в регионе составил 75,7%. Это выше среднего показателя по РФ.