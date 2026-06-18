Суд вынес приговор блогеру Александре Митрошиной

Суд назначил Митрошиной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, а также штраф в размере 900 тысяч рублей. Кроме того, судья Алексей Криворучко постановил отменить осужденной меру пресечения в виде домашнего ареста и конфисковать в доход государства ее имущество на сумму 115 249 600 рублей. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.