Суд вынес приговор блогеру Александре Митрошиной

Тверской районный суд Москвы признал блогера Александру Митрошину виновной по делу о легализации денежных средств и приговорил ее к условному сроку. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
Суд назначил Митрошиной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, а также штраф в размере 900 тысяч рублей. Кроме того, судья Алексей Криворучко постановил отменить осужденной меру пресечения в виде домашнего ареста и конфисковать в доход государства ее имущество на сумму 115 249 600 рублей. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее в ходе прений сторон гособвинение запрашивало для блогера реальный срок наказания — три года лишения свободы в колонии общего режима. При этом представитель прокуратуры попросил суд учесть в качестве смягчающего обстоятельства то, что Митрошина активно содействовала следствию.