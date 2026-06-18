Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вынес приговор блогеру Александре Митрошиной

Блогер Александра Митрошина получила условный срок по делу о легализации денежных средств. Суд назначил ей три года лишения свободы условно с испытательным сроком и штраф в 900 тысяч рублей. Также судья отменил меру пресечения в виде домашнего ареста и постановил конфисковать имущество блогера на сумму свыше 115 миллионов рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА Новости

Тверской районный суд Москвы признал блогера Александру Митрошину виновной по делу о легализации денежных средств и приговорил ее к условному сроку. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Суд назначил Митрошиной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, а также штраф в размере 900 тысяч рублей. Кроме того, судья Алексей Криворучко постановил отменить осужденной меру пресечения в виде домашнего ареста и конфисковать в доход государства ее имущество на сумму 115 249 600 рублей. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее в ходе прений сторон гособвинение запрашивало для блогера реальный срок наказания — три года лишения свободы в колонии общего режима. При этом представитель прокуратуры попросил суд учесть в качестве смягчающего обстоятельства то, что Митрошина активно содействовала следствию.

Узнать больше по теме
Александра Митрошина: биография «матери бложьей» и детали ее ареста
Одна из самых заметных фигур в российском медиапространстве, «матерь бложья» Александра Митрошина оказалась в центре скандала после ареста в 2025 году. Девушку задержали по подозрению в отмывании денег: рассказываем, как складывалась ее карьера до этого и что известно об уголовном деле.
Читать дальше