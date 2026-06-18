В Крыму представители национальных культур устроили гастрономический пир

Здесь не нужно лететь через моря — достаточно протянуть руку, чтобы попробовать на вкус Грецию, Армению, Узбекистан, Азербайджан. Все потому, что в селе Чистеньком прошел культурно-гастрономический фестиваль «Межнациональный самовар». Гостей встречали хозяйки в национальных костюмах, столы ломились от угощений, а запахи такие, что слюнки текли.