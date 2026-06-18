В Прикамье браконьеры заплатили 400 тысяч рублей за убийство молодой лосихи

Исполнительные документы о солидарном взыскании с жителей Прикамья в размере 320 тыс. руб. поступил в отделение судебных приставов по Суксунскому и Ординскому районам. Должников уведомили о возбуждении исполнительных производств. В целях обеспечения своевременного погашения задолженности судебный пристав наложил арест на их банковские счета.