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В Александровске утвердили субсидию за привлечение контрактников на СВО

Депутаты Александровской думы утвердили субсидию для некоммерческих организаций на финансирование затрат, направленных на заключение контрактов через военный комиссариат Александровска и Кизела. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Источник: Коммерсантъ

Депутаты Александровской думы утвердили субсидию для некоммерческих организаций на финансирование затрат, направленных на заключение контрактов через военный комиссариат Александровска и Кизела. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Размер субсидии составит 250 тыс. руб. Такая сумма будет выплачиваться за каждого человека, заключившего контракт на участие в специальной военной операции (СВО).

В Александровском округе уже действует выплата для граждан, содействующих в привлечении на СВО контрактников. Ее размер составляет 80 тыс. руб. Самим контрактникам муниципалитет единовременно выплачивает по 100 тыс. руб.