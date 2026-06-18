В Роспотребнадзоре назвали признаки идеальной клубники

В красноярском Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику и не навредить здоровью.
Качественную клубнику можно определить по совокупности признаков:
ягоды сухие, однородного насыщенного цвета, упругие, блестящие и гладкие, без вмятин и пятен; листочки «чашечки» — зелёные, без признаков увядания; насыщенный ягодный аромат.
Если хочется сладкой клубники, нужно выбирать ту, у которой есть расстояние между листиками и ягодой. Когда они прилегают плотно, то клубника, скорее всего, будет кислить.
Покупать клубнику рекомендуется только в официальных местах торговли, где продавец может предъявить документы о качестве и безопасности. А так как ягода — скоропортящийся продукт, брать нужно ровно столько, сколько планируете съесть в ближайшее время.
Также в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно мыть клубнику: «Ягоды часто загрязнены землёй, которая может содержать яйца гельминтов. Небрежное мытье грозит заражением такими паразитическими заболеваниями как аскаридоз, трихоцефалез, токсокароз, стронгилоидоз! Мойте клубнику, не удаляя листья и стебель, непосредственно перед употреблением. Поместите ее в большой дуршлаг, промойте под проточной водой (не замачивайте), дайте стечь воде и аккуратно промокните бумажным полотенцем. Еще вариант: подержите ягоды 3−5 минут в слабом уксусном растворе (1 столовая ложка яблочного или виноградного уксуса на литр воды), затем тщательно прополощите под струей проточной воды».
Отмечается, что всего 150 гр клубники покрывают дневную потребность в витамине С, при этом калорийность — не более 45 ккал, что делает её идеальной заменой сладким десертам. Также клубника богата пищевыми волокнами, кремнием, кобальтом, медью (помогает усвоению железа) и молибденом (поддерживает микрофлору кишечника). Эксперты советуют сочетать ягоду с йогуртом, сливками или сметаной, так как жир кисломолочных продуктов обволакивает стенки желудка и смягчает воздействие клубники.
Есть клубнику нельзя при аллергии, обострении гастрита, язвенной болезни и натощак.
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