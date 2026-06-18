В Роспотребнадзоре назвали признаки идеальной клубники

Также в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно мыть клубнику: «Ягоды часто загрязнены землёй, которая может содержать яйца гельминтов. Небрежное мытье грозит заражением такими паразитическими заболеваниями как аскаридоз, трихоцефалез, токсокароз, стронгилоидоз! Мойте клубнику, не удаляя листья и стебель, непосредственно перед употреблением. Поместите ее в большой дуршлаг, промойте под проточной водой (не замачивайте), дайте стечь воде и аккуратно промокните бумажным полотенцем. Еще вариант: подержите ягоды 3−5 минут в слабом уксусном растворе (1 столовая ложка яблочного или виноградного уксуса на литр воды), затем тщательно прополощите под струей проточной воды».