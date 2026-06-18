В Калининградской области во время учений в воздух подняли военные вертолеты

На авиационном полигоне в Калининградской области стрельбы провели экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ка-29. В рамках учений военнослужащие уничтожили укрепления, опорные пункты и скопления живой силы условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.
Экипажи наносили удары по земле поодиночке и в составе пар с применением неуправляемых авиационных ракет. Провели и полеты на малых высотах, отработан элемент скрытного перемещения от обнаружения средств ПВО.
Летчики совершили два десятка вылетов. Учения прошли штатно.
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