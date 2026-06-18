В Новосибирской области определили популярные среди экспортеров страны

А всего за пять лет при содействии ЦПЭ региональные компании поставили товары и услуги в 61 страну. По словам министра экономического развития Новосибирской области Светланы Шарпф, данный центр является одним из инструментов Регионального экспортного стандарта 3.0, который позволяет обеспечить благоприятные условия для развития внешней торговли.