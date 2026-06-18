В Новосибирской области определили популярные среди экспортеров страны

Топ-5 стран, популярных среди экспортеров, получающих господдержку, определили в Новосибирской области, сообщили в региональном центре содействия развитию предпринимательства. Помощь бизнесу, ориентированному на внешнюю торговлю, оказывают в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Данный список возглавил Казахстан. Также в топ-5 вошли Китай, Белоруссия, Киргизия и Узбекистан. Среди нестандартных рынков — Пуэрто-Рико, Мьянма, Танзания, Иордания и Мексика.
«В Пуэрто-Рико ушла партия анализаторов молока для сельского хозяйства. В Мьянму компания АВЭК отправила нормализаторы напряжения и оборудование для энергосбережения. В страны Восточной Европы продолжается экспорт медицинских препаратов и БАДов, а в 2026 году по итогам бизнес-миссии, организованной Центром поддержки экспорта, в Сербию отправилась кедровая баня», — поделилась руководитель Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Новосибирской области Алина Мусиенко.
А всего за пять лет при содействии ЦПЭ региональные компании поставили товары и услуги в 61 страну. По словам министра экономического развития Новосибирской области Светланы Шарпф, данный центр является одним из инструментов Регионального экспортного стандарта 3.0, который позволяет обеспечить благоприятные условия для развития внешней торговли.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.