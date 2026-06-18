В Карачаево-Черкесии провели семинар «Малый бизнес: успешная коллаборация»

Около 30 предпринимателей стали слушателями семинара «Малый бизнес: успешная коллаборация», организованном в Карачаево-Черкесии в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития республики.
Участники занятия рассмотрели актуальные форматы делового сотрудничества. В фокусе внимания были совместные маркетинговые акции, кросс-продажи и организация общих пространств. Еще слушатели семинара рассмотрели правовые аспекты партнерства, позволяющие минимизировать риски и обеспечить защиту интересов сторон, проанализировали наиболее распространенные ошибки при реализации совместных инициатив.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.