В Зеленогорске суд лишил пенсионера водительских прав из-за эпилепсии за рулем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Прокуратура добилась прекращения права управления транспортом у 73-летнего жителя Зеленогорска, который попал в аварию во время приступа судорог за рулем.
Мужчина ехал по улицам города, когда у него внезапно произошел приступ эпилепсии. Машина столкнулась с другим автомобилем и съехала в сугроб.
Позже выяснилось, что водитель состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «эпилепсия». Это заболевание относится к медицинским противопоказаниям для управления транспортными средствами, однако мужчина продолжал пользоваться водительским удостоверением.
Прокуратура посчитала, что его нахождение за рулем создает угрозу безопасности других участников движения, и обратилась в суд с иском о прекращении действия водительских прав.
Суд требования прокуратуры удовлетворил, сообщили в ведомстве.