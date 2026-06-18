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В Зеленогорске суд лишил пенсионера водительских прав из-за эпилепсии за рулем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Прокуратура добилась прекращения права управления транспортом у 73-летнего жителя Зеленогорска, который попал в аварию во время приступа судорог за рулем.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Прокуратура добилась прекращения права управления транспортом у 73-летнего жителя Зеленогорска, который попал в аварию во время приступа судорог за рулем.

Мужчина ехал по улицам города, когда у него внезапно произошел приступ эпилепсии. Машина столкнулась с другим автомобилем и съехала в сугроб.

Позже выяснилось, что водитель состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «эпилепсия». Это заболевание относится к медицинским противопоказаниям для управления транспортными средствами, однако мужчина продолжал пользоваться водительским удостоверением.

Прокуратура посчитала, что его нахождение за рулем создает угрозу безопасности других участников движения, и обратилась в суд с иском о прекращении действия водительских прав.

Суд требования прокуратуры удовлетворил, сообщили в ведомстве.